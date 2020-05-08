Установлен один из организаторов убийства бизнесмена Минеева

Президенту региональной общественной организации «Федерация Киокусинкай Республики Дагестан» Сарудину Багаудинову предъявлено заочное обвинение в организации убийства основателя торговой сети «Партия» Александра Минеева в 2014 году, сообщил близкий к следствию источник.

«В рамках расследования уголовного дела по факту убийства Александра Минеева установлен еще один организатор преступления – Багаудинов Сарудин Багаудинович. Он объявлен в межгосударственный розыск», – сказал собеседник ТАСС.

Багаудинов обвиняется в преступлениях по трем статьям УК: убийство, попытка легализации денежных средств, полученных преступным путем, и мошенничестве.

Александр Минеев был расстрелян неизвестными из автомата в центре подмосковного города Королева 22 января 2014 года.

Полиция возбудила уголовное дело по факту масштабной аферы с недвижимостью, в результате которой мошенники переписали на себя два десятка объектов, принадлежавших убитому.

В 2014 году СК сообщил, что Минеева перед убийством обманула бывшая подчиненная Юлия Егорова.

По делу заочно арестовали и объявили в международный розыск предполагаемых организаторов преступления: зятя Бориса Березовского Георгия Шуппе и бизнесмена Михаила Некрича.

В экстрадиции Георгия Шуппе отказал суд в Британии, в экстрадиции Некрича – суд в Италии.