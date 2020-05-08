Московская биржа приостановила торги

Московская биржа временно приостановила торги на фондовом рынке, говорится в сообщении торговой площадки.

«В 12.08 мск торги на фондовом рынке приостановлены. Причины уточняются. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно», – сообщается на сайте Мосбиржи.

Торги планируется возобновить в 12.50 мск. Отмечается, что торговая система доступна для снятия ранее выставленных заявок.

В пятницу индекс Мосбиржи в ходе торгов утром вырос на 0,1% – до 2637 пунктов, индекс РТС опустился на 0,25%, составив 1124 пунктов.