Колыма получит дополнительно 20 млн рублей на формирование городской среды

Магаданская область получит дополнительно 20 млн рублей на формирование комфортной городской среды в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Такое решение приняло правительство.

Как пишет ИА MagadanMedia со ссылкой на управление информационной политики регионального правительства, эти средства – экономия 2019 года по итогам конкурсных процедур по отбору подрядных организаций на благоустройство дворов и общественных пространств.

В рамках реализации проекта планируется благоустроить 13 общественных территорий и один двор. При этом глава региона Сергей Носов просит учитывать пожелания местных жителей.

В 2020 году в Ольском округе Магаданской области должны благоустроить дворовую территорию, уложить травмобезопасное покрытие на площадках в парке. В Тенькинском округе появится ограждение парка Победы и детские игровые комплексы. В поселке Палатка на автовокзале наладят освещение, построят автобусный павильон и установят мусорные контейнеры. А около бассейна появится игровой комплекс.

Также благоустройство ждет сквер ветеранов в Сусумане, парк культуры и отдыха в Ягодном. На эти цели выделяется порядка 60 млн рублей.