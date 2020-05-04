General Electric сократит 13 тыс. сотрудников

Американская корпорация General Electric уволит 13 тыс. сотрудников, занятых на предприятиях по изготовлению авиадвигателей, пишет Wall Street Journal со ссылкой на меморандум, направленный руководством компании персоналу.

В документе отмечается, что компания намерена в ближайшие месяцы сократить на 25% численность персонала на предприятиях, выпускающих авиадвигатели для корпораций Boeing и Airbus SE, в связи с тем, что в апреле число запросов на установки новых авиадвигателей сократилось на 45%, передает ТАСС.

На предприятиях занято в общей сложности 52 тыс. человек и объявленные руководством корпорации меры являются частью плана сократить расходы на 1 млрд долларов в связи с резким сокращением объема пассажирских авиаперевозок.

В марте General Electric уже объявляла о сокращении на 10% числа занятых на предприятиях по изготовлению авиадвигателей.

Напомним, в связи с пандемией коронавируса число пассажирских рейсов в США сократилось примерно на 80%.

Ранее ООН спрогнозировала сокращение 195 млн рабочих мест в мире из-за пандемии. ООН также призывает правительства всех стран предпринимать срочные меры по созданию новой экономики и увеличению числа рабочих мест после коронавируса.