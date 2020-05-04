МИД предложил Чехии активизировать диалог для защиты памятников

Россия и Чехия должны задействовать механизмы двухстороннего диалога для выполнения обязательств по защите памятников, чтобы избежать усугубления отношений, сообщил российский МИД.

«Предлагаем чешским партнерам задействовать механизмы двустороннего диалога (в том числе, на основании ст.5 Договора) для выполнения обязательств властей по защите памятников. Отказ от этого официальной Праги усугубит и без того тяжелую атмосферу наших отношений», – сообщается на сайте МИД.

Отмечается, что отказ от этого «усугубит и без того тяжелую атмосферу» российско-чешских отношений.

«Независимость органов местного самоуправления не освобождает государство от выполнения своих международно-правовых обязательств. Настаиваем на необходимости соблюдения чешской стороной положений статьи 21 упомянутого Договора, которыми предусматривается обеспечение ухода в том числе и за воинскими памятниками, каковым памятник И.С.Коневу безусловно является, а также его сохранения и доступа к нему», – пояснили в МИД.

В апреле памятник Маршалу Советского Союза Ивану Коневу (1897-1973), который был установлен на площади Интербригады в Праге, сняли с пьедестала.

По словам инициатора сноса памятника, старосты (главы) района 36-летнего Ондржея Коларжа, монумент передается в музей памяти ХХ века. В Главном следственном управлении СК России возбуждено уголовное дело об осквернении символов воинской славы России, совершенных публично.