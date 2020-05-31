Украина признала неспособность создания вакцины от коронавируса

Украинские ученые не ведут разработку вакцины от коронавируса, так как у них нет необходимых для этого лабораторий, заявил главный санитарный врач, замминистра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

«Мы обращались в Академию медицинских наук, в Академию наук с вопросом, можно ли на Украине надеяться на разработку вакцины. Наши академии ответили, что нам надо сначала инвестировать в разработку лабораторных мощностей, на которых можно проводить эти исследования, а затем уже говорить о полноценной разработке собственной вакцины», – передает его слова ТАСС.

В апреле Ляшко сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский пообещал выплатить как минимум 1 млн долларов украинским ученым в случае изобретения вакцины или лекарства от коронавируса.