Пушков: Америка будет еще долго жить с этнической бомбой внутри

Обычно никто из белых полицейских не несет наказания за убийства чернокожих. Так или иначе их пытаются вывести из-под удара, даже когда они очевидно неправы. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, комментируя сообщения из Миннеполиса (США), где под стражу взят бывший полицейский, заподозренный в убийстве афроамериканца при аресте.

В Соединенных Штатах общество несет в себе очень серьезный раскол – раскол между белыми и афроамериканцами, считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«Конечно, там прикладываются большие усилия, чтобы его преодолеть, но в полной мере это не удается. И сколько бы Голливуд ни проповедовал политическую корректность, снимая все больше и больше темнокожих актеров в главных ролях, сколько бы либеральные СМИ и либеральные политики призывали к толерантности рядовых американцев, эта взаимная неприязнь двух Америк периодически выплескивается наружу, причем в очень агрессивной форме. Как правило, повод один и тот же – белые полицейские без серьезных причин убивают афроамериканца», – заявил Пушков.

Белые полицейские автоматически считают любого афроамериканца, если только он не принадлежит к состоятельным классам, потенциальным преступником, напоминает сенатор.

«Причем у такого подхода есть свои причины. Нисколько не оправдывая жестокость белых полицейских, все-таки хочу отметить, что 70% правонарушений в США приходится на афроамериканцев. Именно они составляют основное население тюрем США. И вот теперь опять полицейский задушил человека за одно лишь подозрение в каком-то мелком правонарушении. Насколько я могу судить, ничего настолько опасного, чтобы к нему применять такие болевые приемы, этот человек не совершил. Но такова этническая структура американского общества», – пояснил Пушков.

Напомним, в Миннесоте на этой неделе вспыхнули массовые протесты и беспорядки после размещения в интернете видеозаписи, на которой запечатлено произошедшее 25 мая в Миннеаполисе задержание афроамериканца Джорджа Флойда. Проводивший арест полицейский Дерек Шовин был уволен 26 мая. В пятницу его задержали. Прокурор округа Хеннепин Майкл Фримен сообщил, что бывшему полицейскому предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве.

«Как американцам преодолеть этот конфликт, мне достаточно сложно себе представить. Тем более, что и белая Америка сейчас разрывается между двумя флангами. США очень изменились по сравнению с временами Буша-старшего или Клинтона. Еще 20 лет назад все было по-другому. Представители разных политических флангов общались между собой, воспринимали аргументы друг друга, искали какое-то решение своих споров. А теперь некоторые говорят даже о возникновении атмосферы чуть ли не гражданской войны. Половина граждан ненавидит Трампа, половина – поддерживает. Эти две Америки существуют каждая в своем бункере. Одна ненавидит другую. Одна Америка читает только своих публицистов, слушает только своих радиокомментаторов, другая Америка занимается тем же самым – только с другим знаком», – отмечает сенатор.

Неслучайно у Трампа политическая война с ведущими СМИ, которые придерживаются либеральных взглядов, добавил Пушков. «За исключением телеканала Fox News, все крупнейшие телеканалы и газеты США – антитрамповские. Причем, они уже давно отказались от претензий на непредвзятость. Они ведут целенаправленную пропагандистскую работу против Трампа в лучших традициях советского агитпропа. The New York Times, как только речь заходит от Трампе, превращается в худший вариант газеты «Правда», – иронизирует глава комиссии по информационной политике.

На этом фоне растущей политической нетерпимости, конечно же, произрастают гроздья взаимной ненависти и между различными этническими группами, поскольку нельзя ограничить политическую ненависть, она распространяется по всему обществу и вспыхивает то там, то там, посетовал сенатор.

«Обостренность политических, этнических, расовых конфликтов – характерная черта нынешней Америки. Поэтому я не удивлен происходящему в Миннеаполисе, – признался Пушков. – Бунты подавляются, ситуация успокаивается, но глубинная взаимная ненависть не уходят, тем более что никто из белых полицейских практически не несет наказания за убийства чернокожих. Так или иначе их пытаются вывести из-под удара, даже когда они совершенно очевидно неправы. Эта несправедливость и приводит к новому росту этнической конфронтации. Это этническая бомба. Америка будет с ней жить еще долго».