От организатора энергоблокады Крыма через суд потребовали более 1 млрд рублей

Украинскому бизнесмену Ленуру Ислямову, одному из организаторов энергоблокады Крыма, предъявлены исковые требования на сумму свыше 1 млрд рублей, сообщил его адвокат Алексей Ладин.

В Верховном суде Крыма прошло первое заседание по уголовному делу против Ислямова, которого судят заочно по статьям 208 (организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем), 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) и 281 (диверсия) УК России, передает РИА «Новости».

Потерпевшими признаны девять юридических лиц. Наиболее крупную сумму исковых требований выдвинула компания «Крымэнерго», сообщил Ладин. Компания заявила о недополученной выручке от поставки электроэнергии потребителям.

Ладин утверждает, что требования являются необоснованными, а электроэнергия принадлежит украинским энергосетям. Адвокат заявил, что отсутствуют убедительные доказательства организации диверсии именно Ислямовым.

Возмещения ущерба от Ислямова, в частности, требуют крымское управление МЧС России, министерство здравоохранения, Севастопольская энергетическая компания, Алуштинский молокозавод «Бег».

Напомним, в 2015 году опоры поврежденной ранее линии электропередачи вновь были взорваны. Крым остался без электричества. Позднее энергоснабжение было частично восстановлено, в республике был введен режим ЧС, а также разработан алгоритм электроснабжения полуострова –введен график аварийных отключений.

Было принято решение ускорить строительство энергомоста на полуостров. Глава российского государства Владимир Путин пообещал, что нитки будут проложены с материка в Крым за три-четыре месяца. Работы были выполнены в сроки, указанные президентом.

Газета ВЗГЛЯД указывала, что Украина из-за энергоблокады Крыма не получила миллиарды долларов.

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