В России пообещали не сдерживать искусственно выездной турпоток

Российские власти не намерены искусственно сдерживать выездной турпоток из-за вспышки коронавируса, заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова в ходе онлайн-заседания внутрифракционной группы фракции «Единая Россия».

«Мы искусственно сдерживать поездки наших граждан не будем и не собираемся», – цитирует ее ТАСС.

Догузова сообщила, что постоянно находится на связи со своими зарубежными коллегами, и никто из них пока не направлял официальных уведомлений о готовности принять у себя в стране туристов из России и о том, как будет обеспечиваться их безопасность с учетом эпидемиологической обстановки. Ростуризм совместно с профильными ведомствами будет изучать уведомления с конкретными датами и предложениями, как только они будут поступать.

Ранее глава Ростуризма заявила, что пока предпосылок для быстрого восстановления международного туризма в мире нет, так как во многих странах ситуация остается сложной.