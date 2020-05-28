Эксперт объяснил, почему ракета Маска проигрывает в сравнении с российскими

Разница школ проектирования ракет космического назначения в России и США привела к тому, что наши ракеты летают при любой погоде, а американские старты постоянно откладываются, рассказал гендиректор компании «КосмоКурс», один из разработчиков ракет семейства «Ангара» Павел Пушкин.

«Я, честно говоря, тоже отметил этот момент, что у нас отмены пусков не так часто происходят, а чтобы отменили пилотируемый пуск, такого я вообще не припомню, особенно как у американцев – за несколько минут до старта», – передает РИА «Новости» слова Пушкина.

По его словам, у России и США разные подходы к проектированию ракет и расположению космодромов.

«У них космодром расположен возле океана, где очень изменчивая погода. Бывают резкие изменения погоды, которые не позволяют летать. Что все равно странно, поскольку при проектировании ракетно-космических комплексов условия космодрома и близлежащей территории, в том числе статистика по погодным условиям, вводятся в техническое задание. У нас в России все ракеты изначально были военными, они выросли из межконтинентальных ракет, поэтому изначально должны были пускаться при любой погоде», – пояснил эксперт.

Пушкин напомнил, как 27 мая 2019 года при запуске с космодрома Плесецк ракеты «Союз» с космическим аппаратом «Глонасс-М» в ракету попала молния, однако это никак не повлияло на выполнение полетного задания.

«У нас во всех технических заданиях записано, что в град, снег, дождь мы должны ракету запустить», – отметил он.

По его словам, американцы исторически относились к переносам космических пусков более легко и проектировали ракеты из этих условий. Он напомнил, что запуски Space Shuttle тоже постоянно переносились из-за погодных условий.

«Зато у них системы управления более простые и дешевые, ракеты проектируются с расчетом, что будут испытывать меньшие перегрузки», – сказал Пушкин.

Эксперт считает, что при запуске беспилотных космических аппаратов подобные переносы возможны, но их не должно быть при пилотируемых полетах, когда экипаж прошел все этапы подготовки, а за несколько минут до старта пуск отменяют.

«Это разница школ ракетостроения. Мы летаем всегда, при любой погоде», – резюмировал он.

Напомним, в среду первый с 2011 года пилотируемый космический полет с территории США корабля Crew Dragon был отложен из-за погодных условий. Следующую попытку компания SpaceX предпримет 30 мая.

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