Путин разрешил временно приобретать полис ОСАГО без техосмотра

Президент Владимир Путин подписал закон, который разрешает на время эпидемии коронавируса приобретать полис ОСАГО без техосмотра автомобиля.

Во многих регионах из-за ограничений по коронавирусу не работают станции техобслуживания, в связи с чем водители не могут предоставить автомобиль для осмотра для получения диагностической карты, которая нужна для оформления полиса ОСАГО, передает РИА «Новости».

В периоде с 1 марта по 30 сентября 2020 года разрешено заключать договор ОСАГО без представления диагностической карты и свидетельства о прохождении техосмотра в отношении тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин.

В этом случае страхователь должен будет предоставить такие документы в течение месяца со дня отмены ограничительных мер, но не позже 31 октября 2020 года. В противном случае страховщик при ДТП получает право взыскать с него выплаченные потерпевшему средства в полном объеме.

Правительство будет вправе продлить данные сроки – но не более чем на 90 дней.

Также в законе содержатся нормы, которые касаются индивидуализации тарифов ОСАГО.

Госдума приняла закон об индивидуальных тарифах для ОСАГО 13 мая.

В марте в России вступил в силу новый формат полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.