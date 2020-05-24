Жительница Ирана в возрасте 107 лет вылечилась от коронавируса

В Иране 107-летняя женщина полностью излечилась от коронавируса, сообщил пресс-секретарь университета медицинских наук в городе Арак Ясер Корбани.

По его словам, женщину госпитализировали в провинции Меркези, передает РИА «Новости».

Корбани отметил, что состояние пациентки является удовлетворительным, однако медики решили на некоторое время оставить ее в больнице до полной поправки из-за преклонного возраста.

Ранее житель американского штата Орегон, 104-летний американский ветеран Второй мировой войны Билл Лапсчис вылечился от коронавируса.