Путин распорядился выделить 1 млрд рублей на средства защиты для волонтеров и соцорганизаций

Минпромторг выделит в 2020 году более 1 млрд рублей на закупку средств индивидуальной защиты и дезинфекции для бесплатного обеспечения ими волонтеров, соцорганизаций и медицинских организаций. Соответствующее распоряжение подписал президент Владимир Путин.

«В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции выделить в 2020 году из резервного фонда президента РФ 1,057 млрд рублей Минпромторгу России на финансовое обеспечение мероприятий по закупке, хранению и доставке средств индивидуальной защиты, медицинских изделий и средств дезинфекции», – цитирует документ ТАСС.

В нем отмечается, что средства следует передать организаторам добровольческой деятельности, социально ориентированным некоммерческим организациям, организациям социального обслуживания и медицинским организациям, в соответствии с заявками, поданными Ассоциацией волонтерских центров в Минпромторг.

Ранее Путин согласился с идеей вице-премьера Татьяны Голиковой направить на поддержку образования 41,4 млрд рублей.