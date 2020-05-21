Минфин объяснил, что будет с рублем при нулевой цене на нефть

Министерство финансов выяснило, что с рублем при нулевой цене на нефть не случится «ничего особенного», заявил замминистра финансов Алексей Моисеев на форуме «Финансово-банковская система России: антикризисные меры и дальнейшие перспективы».

«Впервые за все время мы видим относительно небольшую волатильность финансовых рынков, в том числе и валютного рынка в ситуации, когда экономика получила двойной шок. Мы теперь знаем, что бывает с рублем, когда нефть достигает нуля. Был такой теоретический у нас в течение всех этих лет диспут: что будет. И вот было – и ничего особенного не было по большому счету. Это, конечно, невозможно было себе представить 10–15 лет назад, но даже и пять лет назад», – передает РИА «Новости» слова Моисеева.

Напомним, котировки фьючерсов на нефть WTI 20 апреля впервые в истории упали до отрицательных значений. В день падения этих фьючерсов курс рубля к доллару ослаб примерно на 1,5 рубля относительно уровня предыдущего закрытия – до 75,55 рубля.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассказала, почему рубль показал себя довольно стабильным на фоне как коронавируса, так и вызванного пандемией снижения цен на нефть и разъяснила, какое испытание ждет рубль летом.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД