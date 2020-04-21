Евро поднялся до 82 рублей

В ходе торгов вечером понедельника, 20 апреля, рубль усилил падение против основных резервных валют на фоне обвала рынка нефти и к закрытию вышел на минимумы дня.

Курс доллара расчетами «завтра» к закрытию вырос на 1,56 рубля – до 75,55 рубля (дневной максимум). Евро вырос на 1,62 рубля – до 81,99 рубля, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Московской биржи.

Перед самым закрытием торгов евро поднимался до 82,03 рубля – максимума с 15 апреля.

Напомним, стоимость нефти WTI с поставкой в мае завершила основные торги понедельника на NYMEX на отрицательных значениях, опустившись до минус 37,63 доллара. Снижение составило 300%. Перед этим котировки достигали минус 40,32 доллара за баррель.

Кроме того, спотовые (то есть с поставкой немедленно) цены на нефть марок Brent и российской Urals становились отрицательными, при этом майские фьючерсы торговались в плюсе.

Как отметил в комментарии РИА «Новости» главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович, доллар может подняться к 76-77 рублям, если нефть Brent упадет к 20 долларам за баррель вслед за дешевеющей американской нефтью. По его словам, эмоциональная реакция рынка усиливает давление на российскую валюту.

«Все движения, которые мы наблюдаем, происходят в ближайшем майском фьючерсе. Этот контракт для рынка уже не является основным и для нефтепроизводителей на реальном рынке также не является основным – все поставки заключаются по ценам июньского контракта. Таким образом, для рубля динамика майского фьючерса WTI является не столь определяющим фактором по фундаментальным факторам. Фундаментального влияния искать не стоит», –пояснил эксперт.

При этом, по его словам, снижение WTI до минусовых отметок – это исторический момент. Аналитик отметил, что подобное может повлиять на рынок непредсказуемым образом.

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