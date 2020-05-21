Многодетных предложили освободить от налога на имущество за 2019 год

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Почему первому «Северному потоку» повезло больше второго

Германия защитила «Северный поток – 1» от европейских законов Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
«Северный поток – 1» получил от Германии освобождение от норм Газовой директивы ЕС на 20 лет. Берлин сделал для него ровно то же самое, что не сумел сделать для строящегося «Северного потока – 2». Это исключение важно для первого северного морского газопровода. Но есть ли шансы добиться аналогичного решения для второго газопровода из России? Подробности...
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Как Европа и США ошиблись с выходом из карантина

Испанцев внезапно обязали носить маски в 40-градусный зной на улицеФото: Jesus Merida/Keystone Press Agency/Global Look Press
В Россию коронавирус пришел позже, чем в другие страны. А поэтому у нас есть возможность изучить зарубежный опыт выхода из карантина. Тем более, что в США и странах ЕС были сделаны определенные ошибки, отметили политологи на прошедшем в среду круглом столе. Они положительно оценили российский план по выходу из режима ограничений, который учитывает эпидемиологические показатели и обстановку в регионах. Подробности...
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Какие тайны выдаст туркам захваченный в Ливии «Панцирь»

Трофейный «Панцирь» власти Триполи успешно превратили в инструмент пропагандыФото: Hamza Turkia/Xinhua/Global Look Press
В боях на подступах к ливийской столице попала в плен российская самоходная зенитка «Панцирь-С1Э». Ракетно-пушечный комплекс стал трофеем армии, воюющей при поддержке турецких интервентов. Смогут ли турки извлечь ценные сведения из захваченного «Панциря», разобрав его до винтика? Как вообще в России налажена система защиты боевой современной техники от попадания в руки потенциального неприятеля? Подробности...
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Мир в Донбассе возможен только при государственной измене на Украине

Андрей Ермак и Леонид КучмаФото: Максим Блинов/РИА «Новости», Pavlo Gonchar/Global Look Press
Андрея Ермака и Леонида Кучму, отвечавших за переговоры с ДНР и ЛНР в рамках так называемой трехсторонней Контактной группы, пытаются обвинить в государственной измене. Служба безопасности Украины, пускай и нехотя, уже начала проверку на этот счет. Почему украинцы запрещают сами себе прямой диалог с Донбассом и на что нацелена их стратегия по непризнанию реальности? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Украинский «карточный домик» рухнул

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Обнародование разговоров экс-президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена раскрасило яркими красками лозунг «Украина давно находится под внешним управлением». Все дело, как обычно, в больших деньгах. Подробности...

Лучше рискнуть и попробовать, чем быть «умным»

Антон Любич, экономист
Россия таит не меньше вызовов и возможностей для тех, кто решает здесь самореализоваться. Здесь так же, как и в Кремниевой долине, успех не дают на блюдечке с голубой каемочкой Подробности...
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Если на Украине что-то меняется, то не в лучшую сторону

Андрей Манчук, политолог
События начала этой недели показали, кто является настоящей властью на Украине. И это не президент Зеленский. Националисты добились, по сути, оправдания убийцы Стерненко и покаяния журналиста Гордона. Подробности...
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      В российской столице с 12 мая начинают постепенно ослаблять режим жестких ограничений. Первыми к работе на местах могут вернуться сотрудники промышленных и строительных предприятий. По данным московских властей, в общей сложности — это около двухсот тысяч человек
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              Многодетных предложили освободить от налога на имущество за 2019 год

              21 мая 2020, 08:45

              Текст: Наталья Ануфриева

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              Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова предложила специально созданной рабочей группе по ревизии законодательства России освободить полночтью или уменьшить размер налога на имущество для многодетных семей за 2019 год из-за ситуации с коронавирусом.

              Предложено «внести изменения в Налоговый кодекс в части освобождения налогоплательщиков, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, от уплаты налога на имущество физических лиц за 2019 год с соблюдением общих условий применения льгот по данному виду налога или увеличения размера дополнительного налогового вычета для данной категории налогоплательщиков применительно к указанному налоговому периоду», передает ТАСС.

              По словам Рукавишниковой, предложение было подготовлено по итогам консультаций с органами власти и экспертным сообществом Ростовской области, которую она представляет в Совете Федерации.

              Сенатор пояснила, что в данный момент согласно положениям Налогового кодекса, у многодетных семей существует вычет по имущественному налогу, но он не очень большой.

              «Он выглядит как уменьшение кадастровой стоимости жилого помещения на величину кадастровой стоимости 5 кв. метров общей площади квартиры (ее части или комнаты) и 7 кв. метров общей площади жилого дома (его части) в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка. Однако в связи со сложной социально-экономической ситуацией, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции, многие многодетные семьи столкнулись с серьезными финансовыми трудностями, что требует дополнительных мер поддержки», – считает она.

              Подчеркивается, что многодетные семьи относятся к одной из самых уязвимых категорий граждан. Парламентарий добавила, что эта мера предлагается как антикризисная.

              По ее словам, если не удастся полностью освободить многодетные семьи от налога, то необходимо хотя бы увеличить размеры льготной площади.

              «Это чувствительный налог для многодетных семей, тем более, что и кадастровая стоимость поднялась. Речь идет об уплате имущественного налога за 2019 год, так как срок его уплаты приходится на нынешний кризисный год», – сказала Рукавишникова.

              Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.


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