Минтранс предложил 33 меры для плана по восстановлению экономики

Министерство транспорта предложило дополнить раздел по транспорту национального плана восстановления экономики 33 мерами с финансированием на 2020 год в 565 млрд рублей, сообщил глава ведомства Евгений Дитрих.

«В раздел «Транспорт» общенационального плана мы предложили 33 меры различного свойства – финансовые или регуляторные с общим объемом финансирования на 2020 год в объеме 565 млрд рублей. Из них ... 26 млрд – это дополнительные средства, которые мы хотели бы попросить у министерства финансов», – заявил Дитрих, передает РИА «Новости».

Он добавил, что в 2021 году траты обойдутся в 217 млрд рублей.

«Ожидаем, что в 2021 году уже транспортный комплекс будет раскручиваться и самостоятельно подниматься на уровень генерации доходов внутри себя», – пояснил министр.

Во вторник президент Владимир Путин заявил, что инфляция в России немного замедляется, а рубль стал укрепляться.