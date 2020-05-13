Гастроэнтеролог объяснил аномальные изменения в ЖКТ у некоторых больных COVID-19

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НОВОСТЬ ЧАСА:Названа причина высокой смертности от коронавируса
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Саудовская Аравия терпит поражение в нефтяной войне
США ставят России хамские условия для продления важнейшего договора
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Советская песня довела украинского посла до безумия
Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»
Пандемия породила моду на импортозамещение
Никита Коваленко, политический обозреватель
Мировая экономика после индустриальной и постиндустриальной эпохи вступит в реиндустриальную. Государства начнут в целом ряде сфер проводить политику импортозамещения и возвращать на родину производственные мощности. Подробности...
Православным пора перейти на самообеспечение
Святослав Шевченко, Председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии
Если к приходу относятся не как к общине, а как к супермаркету по получению духовных услуг, то священник превращается в продавца таинств, треб и молитв. А прихожане трансформируются в потребителей, которые пришли не к Богу, а решить свои внутренние проблемы. Подробности...
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России надо наконец-то отреагировать на клевету
Хантер Кэйвуд, основатель Российского комитета по связям с общественностью (Ru-PAC)
Эпидемии коронавируса, к сожалению, не прекратили информационную войну Запада против России. Россия в этой борьбе часто занимает пассивную позицию, ожидая от Запада, что он как-то сам «образумится». Нет, сам он не образумится. Подробности...
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Москвичи массово вышли на работу
В российской столице с 12 мая начинают постепенно ослаблять режим жестких ограничений. Первыми к работе на местах могут вернуться сотрудники промышленных и строительных предприятий. По данным московских властей, в общей сложности — это около двухсот тысяч человекПодробности...
В Москве состоялся авиапарад в честь Дня Победы
Над Красной площадью в Москве прошел авиационный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Традиционный парад с участием военных соединений и бронетехники был перенесен из-за коронавируса. Воздушная часть парада также состоялась в 32 городах РоссииПодробности...
Как Европа выходит из самоизоляции
Европейские страны, в том числе серьезнее других пострадавшие от коронавируса, начинают постепенно ослаблять карантинные меры. Во многих городах заработали рестораны, парикмахерские, школы. Старый Свет начинает новую жизнь, первый признак которой – медицинские маскиПодробности...
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