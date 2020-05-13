В Барнауле ответили Собчак на включение в рейтинг худших городов

Власти Барнаула ориентируются на мнение людей, способных оценить изменения в облике города, заявила председатель комитета информационной политики администрации столицы Алтайского края Екатерина Андреева, прокомментировав включение телеведущей Ксенией Собчак этого города в «антирейтинг».

Андреева заявила, «для городских властей прежде всего важна оценка города его жителями, а также людьми, которые неоднократно бывали в Барнауле и могут во временной перспективе оценить состояние городской среды краевой столицы и ее развитие», передает РИА «Новости».

Она подчеркнула при этом, что информацию о посещении Ксенией Собчак Барнаула найти не удалось.

Ранее телеведущая в прямом эфире в Instagram с блогером-урбанистом Лешкой Мюцентендлером включила Барнаул в тройку худших, по ее мнению, российских городов наряду с Волгоградом и Касимовым (Рязанская область).

До этого был составлен рейтинг самых чистых и грязных городов России. Самым грязным исследовали признали Норильск.