В России решили провести популяционное исследование на иммунитет к коронавирусу

Роспотребнадзор со следующей недели начнет проводить популяционное исследование в нескольких субъектах страны для определения числа граждан, имеющих иммунитет к коронавирусу, заявила глава ведомства Анна Попова.

«Мы со следующей недели начинаем популяционное исследование в ряде субъектов Федерации. Ровно для того, чтобы определить, какая часть нашего общества, нашей популяции имеет иммунитет против нового коронавируса», – приводит ТАСС слова Поповой.

По ее мнению, иммунитет к коронавирусу «формируется, но неизвестно, на какой срок».

«Этот вирус, проникая в организм, вызывает иммунный ответ и формирование иммунитета. Безусловный факт. Но как долго он будет сохраняться, нужно время наблюдений, чтобы ответить», – отметила глава Роспотребнадзора.

Как утверждает Попова, сегодня разные мнения излагают ученые в разных странах мира по отношению к COVID, но практически все из них «сходятся к одному выводу», с чем согласны и российские ученые, что «коронавирусная инфекция останется с нами на достаточно долгий период». Поэтому необходимо выработать целый ряд правил, отметила она.

Так, практически во всех регионах России введен обязательный масочный режим.

«Сегодня практически все уже приняли решение об обязательном ношении масок как защитной барьерной одежды, так скажем, которая выполняет эту функцию», – подытожила Попова.

Ранее Попова заявила о нахождении России в пятом десятке по заболеваемости коронавирусом по показателю на 100 тыс. человек. Кроме того, что число новых случаев заражения в стране остается стабильным в течение последних 10 суток.

Напомним, по данным роспотребнадзора показатель смертности из-за коронавируса в России составляет 0,9%. Такой низкий уровень летальных исходов из-за коронавирусной инфекции в России удалось обеспечить благодаря использованию опыта других стран, своевременно введенному режиму самоизоляции и ранней диагностике.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД