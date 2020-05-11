Вывозной рейс с 339 россиянами вылетел с Бали

Вывозной рейс вывез 339 граждан России с индонезийского острова Бали, застрявших там из-за пандемии коронавируса. Самолет отправился по маршруту Денпасар – Новосибирск – Екатеринбург –Москва, сообщили в посольстве России в Индонезии.

«Вылетел давно уже. 339 человек. Еще в 10.00 по балийскому времени (5.00 мск)», – сообщило РИА «Новости» посольство России в Индонезии на Бали.

Изначально рейс был запланирован на 10 мая, однако был перенесен на день позже.

Ранее Минкомсвязь опубликовала предварительный график вывозных авиарейсов для россиян на 10-19 мая.