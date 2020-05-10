Михаил Ефремов пожаловался на невозможность пить «как раньше» из-за карантина

Актер театра и кино Михаил Ефремов признался, что во время самоизоляции стал употреблять меньше алкоголя из-за постоянного нахождения рядом с родными и детьми.

«Иногда моя дочь разрешает мне кое-что, но все равно это меньше, чем раньше», – передает слова актера «Коммерсант».

Ефремов подчеркнул, что бары и пабы сейчас закрыты, а он «не домашний алкоголик».

«Раньше можно было после репетиции или спектакля на час-полтора сходить и выпить, а потом прийти домой, где все уже спят. Сейчас же я дома с детьми, больше ответственности за все», – рассказал актер.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что потребление алкоголя в России выросло на 2-3% за время самоизоляции.

Кроме того, специалисты Роскачества пришли к выводу, что в период самоизоляции от алкогольных напитков отказались 45% россиян.