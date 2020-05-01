Директор НИИ Склифосовского назвал главную особенность коронавируса

Главной особенностью коронавируса является возможность резких изменений в состоянии пациента, заявил директор НИИ имени Склифосовского, член-корреспондент РАН Сергей Петриков.

«Особенность этой инфекции в том, что человек может вполне прилично себя чувствовать, но потом в один день ухудшается и он умирает», – передает РИА «Новости» его слова.

Петриков не выходить из дома, если есть такая возможность, и «перетерпеть» карантин.

Ранее в Роспотребнадзоре сравнили течение коронавируса и «испанки», отметив, что у COVID-2019 резкое ухудшение состояние может проявляться спустя несколько дней.