В Роспотребнадзоре cравнили коронавирус и «испанку»

Испанский грипп («испанка») и новая коронавирусная инфекция похожи по симптомам и путям передачи, но имеют существенные отличия по длительности инкубационного периода и по течению заболевания, заявила глава отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

«Испанка» и коронавирусная инфекция отличаются довольно существенно из-за особенностей возбудителей», – передает ее слова РИА «Новости».

Она пояснила, что у «испанки» довольно короткий инкубационный период, зачастую меньше суток. У болезни резкое начало с повышения температуры тела и затем с болями в горле и кашлем. Осложнения при «испанке» – пневмония и энцефалит – могут развиваться уже в первые сутки, однако чаще – на третий-пятый день.

У коронавируса значительно более долгий инкубационный период, от 2 до 14 дней, чаще 5-6. Заболевание развивается постепенно, как правило, начинается с небольшой температуры. А резкое ухудшение состояния, когда нарастает одышка, кашель, лихорадка, может проявляться спустя несколько дней.

Оба заболевания относятся к передающимся в первую очередь воздушно-капельным путем. Это ведет к заражению большого числа людей. Проявляются заболевания часто высокой температурой тела, выраженной интоксикацией с мышечной и головной болью, а также болями в горле и сильным кашлем.

«Нынешнюю пандемию, обусловленную новым вариантом коронавируса SARS-2, часто сравнивают с эпидемией «испанки», бушевавшей в 1918-1922 годах. И в те годы, и сейчас причиной заболевания стали новые агрессивные варианты вирусов, с которым ранее человечество не сталкивалось. Отсутствие иммунитета у населения в таких случаях резко усугубляет последствия», – подчеркнула Руженцова.

Коронавирус часто сравнивают с «испанкой», которая стала причиной последней крупной пандемии в истории, и которая появилась около 100 лет назад.

Также сообщалось, что жительница испанского городе Алькала-дель-Валье Ана дель Валье, пережившая в 1918 году пандемию испанского гриппа, в 106 лет заразилась коронавирусом и тоже выздоровела.

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