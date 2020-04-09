«Вектор» указал на отсутствие данных о возможности повторно заразиться COVID-19

Сейчас нет данных, подтверждающих, что новым коронавирусом можно заразиться повторно, заявил гендиректор Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов.

По его словам, «заболеть именно новым коронавирусом дважды – пока таких данных нет». Отсутствует информация, которая подтвердила бы, что «данным вирусом можно заразиться повторно», передает РИА «Новости» со ссылкой на Первый канал.

Он заявил, что «эпидемия завершится и сама пандемия перейдёт в формат сезонного заболевания». При этом «новый коронавирус продолжит циркулировать в человеческой популяции, но как классический сезонный вирус гриппа».

Максютов пояснил, что для этого у 50–60% населения Земли должен быть иммунитет. Иммунитет может возникнуть как после заболевания, так и за счет вакцинации.

Максютов сообщил, что его центр выпускает около 2 млн тестов для выявления коронавируса в месяц.

Сотрудники центра заявляют о желании протестировать вакцину от коронавируса на себе.

Максютов сказал, что «на клинические исследования выходят добровольцы в первую очередь из Новосибирской области».

«Связано это именно с нашим местоположением, хотя таких обращений было более 300 из различных регионов», – сообщил он.

Напомним, Максютов сообщал, что тесты вакцины от коронавируса в России могут начаться в июне. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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