В Минздраве заявили о работе российской системы здравоохранения в стрессовых условия

На сегодняшний день система здравоохранения России работает в стрессовых условиях, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Система здравоохранения сегодня работает в стрессовых условиях», – сказал министр в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия-1», передает ТАСС.

Глава Минздрава отметил, что врачи наблюдают ухудшение состояния у тех, кто не начал лечиться от коронавируса своевременно.

«Сегодня мы, к сожалению, видим тяжесть процессов разную и особенно ухудшение состояния у тех, кто несвоевременно начал лечение и не придерживался определенных рекомендаций по терапии, и поздно обратился», – сказал он.

Также Мурашко уточнил, что до конца апреля в России должно быть развернуто почти 95 тыс. коек.

«Мы перепрофилировали часть коек. В общей сложности по стране до конца этого месяца должно быть развернуто почти 95 тыс. коек с учетом перепрофилирования больничных коек, которые раньше использовались для других видов оказания медицинской помощи», – добавил он.

Также глава ведомства пояснил, что противомалярийный препарат, который используется против коронавируса, нельзя применять самостоятельно, так как он имеет побочные эффекты.

Напомним, за последние сутки в России подтверждено 1 тыс. 459 новых случаев коронавируса в 50 регионах. Всего в России зарегистрирован 10 тыс. 131 случай коронавируса в 81 регионе.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.