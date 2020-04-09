Массажиста детской поликлиники в Екатеринбурге заподозрили в педофилии

В Екатеринбурге задержали массажиста детской больницы №8, его подозревают в изнасиловании ребенка, сообщает следственное управление Следственного комитета (СУ СК) по Свердловской области.

Один из эпизодов якобы произошел еще в 2017 году: на странное поведение мужчины пожаловалась одна из несовершеннолетних пациенток, но тогда мужчину не уволили и не задержали, передает портал 66.RU.

По словам источника, главврач поликлиники в тот момент находилась в отпуске, а позже и подозреваемый якобы сам ушел в отпуск. Массажиста защищали коллеги, утверждая, что он не мог причинить ребенку вреда.

Однако следствие полагает, что задержанный «может быть причастен к другим противоправным деяниям сексуального характера, совершенным в том числе в период 2014-2018 годов», говорится в сообщении на сайте СК.

Указывается также, что причастность мужчины к преступлению подтвердил детектор лжи. Он находится под стражей, его обвиняют по ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

По какому эпизоду его задержали, не уточняется.

При этом известно, что подозреваемый женат и воспитывает маленького ребенка.

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