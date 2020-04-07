ВОЗ предостерегла от поспешных снятий ограничений во время пандемии

Ограничительные меры в каждой стране не должны сниматься слишком рано, чтобы избежать новой волны заражений, заявил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Кристиан Линдмайер.

«Важно знать, что это происходит в разных странах, разных районах в разное время и по-разному. Поэтому это не то, что мир одновременно может переключить и сказать, что сейчас все закончилось. Это будет решение, которое будет принимать каждая отдельная страна, каждый регион самостоятельно. Но одной из самых важных частей будет не снимать ограничительные меры слишком рано, чтобы не вернуться опять к началу», – сообщил представитель ВОЗ, передает РИА «Новости».

Кроме того, Линдмайер отметил, что каждая страна должна будет принимать решение о снятии тех или иных ограничений самостоятельно, проведя свою собственную оценку всех рисков.

Напомним, российское правительство готовит новый пакет мер по поддержке населения и бизнеса в ситуации, вызванной распространением коронавируса. За последние сутки выявлено 1154 случая заражения COVID-19.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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