Лавров оценил помощь Китая в борьбе с коронавирусом

В настоящее время взаимодействие Китая и России находится на самом высоком уровне, КНР оказывает помощь в пресечении распространения инфекции, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Что касается нашей оценки взаимодействия России и Китая по борьбе с коронавирусом, то оценка самая высокая. С первых дней этих событий мы предоставили помощь провинции Ухань в КНР. Сейчас КНР в том числе и нашей стране оказывает содействие в подкреплении наших собственных усилий по пресечению распространения этой инфекции», – передает РИА «Новости» слова Лаврова.

Ранее газета ВЗГЛЯД о поступившем со стороны Евросоюза заявлении о дезинформации по поводу коронавируса, которую якобы распространяет Россия и Китай.

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