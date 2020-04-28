Ученые России и Литвы предложили «вакцину от старения»

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28 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 10:31  |  vz.ru
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Дешевая нефть породила сверхприбыльный бизнес

Никому не нужную нефть отправили в дрейфующее плаваниеФото: twitter.com/USCGLosAngeles
Черное золото отправляют дрейфовать в трюмах танкеров. Корабли с нефтью начали скапливаться у берегов Калифорнии, Мальты, Южной Африки и других стран. Эта уникальная ситуация ярко демонстрирует, насколько в одночасье изменился спрос на нефть. Впрочем, специалисты полагают, что эпоха извлечения сверхприбылей владельцами танкерного флота может оказаться не очень долгой. Подробности...
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Украина объявила России войну в «Википедии»

Украинская версия «Википедии» знает о пяти российско-украинских войнахФото: ВЗГЛЯД
МИД Украины решил провести самоизоляцию с пользой и занялся внесением правок в «Википедию» по важным для себя вопросам − Крым, Донбасс, НАТО. Превращение дипломатов в энциклопедистов не самая плохая карьера по меркам Украины, но править в Киеве собрались еще и русскоязычный раздел, хотя отказывают «москальской мове» в праве считаться государственной. Эта затея смешна. Но все-таки опасна. Подробности...
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Российский аналог «Мистралей» создается неполноценным

Американские УДК типа «Уосп» – в какой-то мере образец для тех кораблей, которые должны быть построены в РоссииФото: Senior Chief Aviation Ordnanceman Lawrence Grove/U.S. Navy
28 апреля на заводе «Залив» в Керчи должны быть заложены сразу два совершенно новых для нашего флота корабля – универсальные десантные корабли (УДК). Они создаются на замену французским «Мистралям», которые так и не достались России. Почему эти корабли так нужны российскому ВМФ и что не так с процессом их проектирования и строительства?  Подробности...
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Разработки советских биологов угрожают России с Украины

США предпочитают работать с биологически опасными материалами подальше от своих границФото: Josef Vostarek/Zuma/ТАСС
На Украине в разгар эпидемии COVID-19 в Европе разразился скандал, связанный с деятельностью американских биолабораторий. Посольство США в Киеве почему-то попыталось удалить со своего сайта информацию о них. Но в Сети все сохранилось. Кроме того, выяснилось, что работу иностранных биологов власти Украины не контролируют, а в распоряжении американцев оказались разработки эпидемиологов СССР. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Зачем они поджигают наши храмы

Сергей Худиев, публицист, богослов
Все уже привыкли к хаосу и насилию, который на годы установился на Украине после победы Майдана, и новости оттуда уже давно не удивляют и не ужасают. Однако поджоги храмов и монастырей на Украине ставят нас перед вопросом: зачем? Какие цели преследуют люди, которые это делают? Подробности...

Отделять Сталина от войны и победы – постыдно

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Многолетние упорные попытки определенных общественных кругов игнорировать данные факты и делать вид, что война и победа в ней – отдельно, а Сталин – отдельно, не просто постыдны. Они опасны. Подробности...
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Инициаторы развала СССР поздно опомнились

Никита Коваленко, политический обозреватель
Престарелым экс-лидерам независимых республик очень не хочется уходить в историю полными негодяями. Вот они и ищут, как оправдаться и на кого переложить ответственность за то, что они натворили, развалив Советский Союз. Подробности...
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      В этот день 24 апреля 1990 года был запущен на околоземную орбиту телескоп «Хаббл». За 30 лет летающая обсерватория стала одним из главных источников информации о дальних от Земли звездах и галактиках. На фото – один из самых известных снимков «Хаббла» – «Столпы творения», запечатлевший процесс формирования новых звезд в туманности Орел
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              Ученые России и Литвы предложили «вакцину от старения»

              28 апреля 2020, 10:14

              Текст: Наталья Ануфриева

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              Ученые из России и Литвы предложили способ профилактики аутоиммунных заболеваний, связанных со старением организма – в частности, речь идет о таких заболеваниях, как атеросклероз, болезни Альцгеймера и Паркинсона.

              Статья опубликована в международном научном журнале Expert Review of Vaccines, передает РИА «Новости».

              «В природе существуют несколько биологических механизмов, ограничивающих жизнь человека, один из них, возможно, самый главный – иммунологический», – пояснил один из авторов работы, профессор Балтийского федерального университета имени Канта (Калининград) Виктор Селедцов.

              Он пояснил, что в течение жизни человека его иммунные клетки, Т-лимфоциты, постепенно становятся все более и более аутореактивными, то есть их активность в отношении внешних патогенов постепенно вытесняется агрессией к тканям своего организма. Именно эти клетки «становятся причиной аутоиммунных заболеваний, которые обычно ассоциируются со старением организма».

              В статье Селедцова и научного сотрудника компании Innovita Res (Вильнюс, Литва) Алексея фон Дельвига для профилактики развития аутоиммунных заболеваний предлагается использовать метод лимфоцитарной вакцинации.

              Данная технология нацелена на стимуляцию природного иммунологического механизма, препятствующего развитию аутоиммунных болезней. Вакцинация уже показала свою клиническую эффективность в лечении рассеянного склероза и ревматоидного артрита.

              «Другой подход в борьбе с иммунологическим старением – это создание иммунологического банка для хранения иммунокомпетентных клеток, полученных в молодом возрасте. При введении в стареющий организм эти клетки способны усилить иммунологическую противоинфекционную защиту, взять под контроль деятельность «старых» аутоиммунных клеток и, таким образом, продлить человеку жизнь», – добавил Селедцов.

              По его словам, самым подходящим для инъекций материалом являются собственные иммунные клетки человека, для этого и нужен иммунологический банк.

              «В молодости человек может сдать на хранение свои иммунные клетки, а потом, допустим после 65 лет, сделать их инъекцию в качестве профилактики инфекционных и аутоиммунных заболеваний», – добавил ученый.

              Отмечается, что эти технологии не решают всех проблем человека со здоровьем и не подарят ему бессмертие, но смогут продлить жизнь и улучшить ее качество.

              Ранее россиянам дали советы по профилактике болезни Альцгеймера.


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