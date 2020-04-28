Названо условие отмены ОИ в Токио

Летние Олимпийские игры в Токио, перенесенные на год, придется отменить, если к лету 2021 года не удастся справиться с пандемией коронавируса, заявил глава оргкомитета «Токио-2020» Есиро Мори.

«Нет, в таком случае они будут отменены», – передает ТАСС ответ Мори на вопрос издания «Никкан спорт»о том, получится ли перенести Олимпиаду еще на один год вперед в случае, если ситуация с коронавирусом по-прежнему будет тяжелой.

В марте Международный олимпийский комитет объявил о переносе олимпийских игр на 2021 год, они начнутся 23 июля. То же коснулось паралимпийских игр из-за распространения коронавирусной инфекции.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД