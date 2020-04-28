Нефть подешевела на опасениях за быструю заполняемость нефтехранилищ

Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник утром опускаются на 3% по марке Brent и на 14% по марке WTI, поскольку инвесторы опасаются за слишком быстрое заполнение нефтехранилищ.

По состоянию на 7.46 мск июньские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 13,38% – до 11,07 доллара. Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 3,08% – до 22,36 доллара за баррель, июньских фьючерсов на Brent снижалась на 4,5% – до 19,09 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Нефть продолжает дешеветь вторую торговую сессию подряд на фоне растущих опасений по поводу ограниченных возможностей для хранения сырья во всем мире и того, что спрос на топливо будет восстанавливаться слишком медленно, поскольку ограничения, вызванные пандемией коронавируса, отменяются постепенно.