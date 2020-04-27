Исаев: Поправки в Конституцию зафиксируют уровень зарплат не ниже прожиточного минимума

Принятие предлагаемых поправок в Конституцию зафиксирует, что минимальная зарплата в России не может быть меньше МРОТ, который при этом должен быть равен или превышать прожиточный минимум. Об этом заявил первый замглавы фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев.

Исаев подчеркнул, что закрепления этого положения в качестве социальной гарантии профсоюзы добивались почти 30 лет.

«Это будет означать, что никто – ни правительство, ни Госдума – никогда не сможет этого отменить. Что бы то ни было, заработная плата в нашей стране не может быть меньше минимального размера оплаты труда, а тот в свою очередь не может быть ниже прожиточного минимума», – приводятся его слова в сообщении на сайте ЕР.

Исаев отметил, что в статье 75 Конституции РФ предполагается закрепить положение о том, что в России уважается труд граждан, обеспечивается защита их прав и то, что государство гарантирует всем минимальный размер оплаты труда не ниже прожиточного минимума трудоспособного человека в РФ в целом. «Это очень важная гарантия», – сказал парламентарий.

Также, по его словам, предлагается закрепить в Конституции принцип социального партнерства. «Это очень важно, – подчеркнул он. – Он позволяет профсоюзам, представляющим трудящихся, объединениям работодателей, представляющим бизнес, участвовать в выработке экономической и социальной политики страны. Тогда ни одно серьезное решение в социально-трудовой, экономической сферах не будет приниматься без учета мнения тех, кого эти решения затрагивают».

«Мы должны «затвердить» эти поправки, которые наполняют реальным смыслом положение 7 статьи, о том, что Россия является социальным государством», – заключил Исаев.

По данным ВЦИОМ, 92% россиян считают важной социальной поправкой в Конституцию пункт об ответственности государства за защиту прав трудящихся и установление МРОТ на уровне не менее прожиточного минимума.