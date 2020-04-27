Путин поручил разобраться с «колдобинами» на дорогах в пострадавших от паводка регионах

Президент России Владимир потребовал ускориться с ремонтом дорог в регионах, которые пострадали от паводков, чтобы люди «не ездили по колдобинам».

Президент в ходе совещания о ситуации с паводками и пожарами в регионах отметил жалобы губернаторов на проблемы с получением средств из федерального бюджета на ремонт дорог, сообщает ТАСС.

«Решение принято, согласовано, а результата нет. И не потому, что денег нет, деньги-то не истрачены из дорожного фонда, а куда нужно, не поступают, все завязло в каких-то процедурах. Дороги, размытые прошлогодним паводком в Амурской области, из-за бюрократических проволочек до сих пор не восстановлены, и люди вынуждены ездить по колдобинам», – отметил глава государства.

«Сами покатайтесь по таким дорогам и тогда поймете, что нужно действовать побыстрее», –добавил он.

Глава Минтранса Евгений Дитрих пообещал направить в 2020 году 1,7 млрд рублей из федерального дорожного фонда на восстановление мостов и автодорог после паводков.

«Сегодня задолженность по всем регионам по восстановлению дорог и мостов по паводкам аж с 2016 года составляет 4,2 млрд рублей – это 10 регионов, не считая Иркутской области. Мы готовы оперативно перебросить на эти цели те остатки федерального дорожного фонда, которые мы не использовали по регионам на эти цели в 2019 году. Это порядка 1,7 млрд рублей», – сказал министр.

Путин поручил также дополнительно оснастить спасательной и другой спецтехникой регионы, которым это нужно.

«На прошлой неделе на совещании по вопросам развития автопрома я уже сказал о принятом решении дополнительно закупить около 25 тыс. машин для нужд федеральных ведомств. Поручаю в рамках таких закупок в приоритетном порядке дооснастить региональные подразделения МЧС спасательной, пожарной и иной техникой спецназначения», – заявил российский лидер, передает РИА «Новости».

По его словам, прежде всего речь идет о тех субъектах страны, где риски природных пожаров и паводков наиболее высоки.

Кроме того, глава государства поручил определить объемы необходимых средств индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции для сотрудников МЧС.

«Особенностью этого года является работа в условиях коронавирусной инфекции, <…> мы это знаем и понимаем. В этой связи прошу с учетом прогноза ситуации в конкретных регионах, прогноза эпидемиологической обстановки определить требуемые объемы средств индивидуальной защиты для сотрудников МЧС, для других служб и организаций, для добровольцев, волонтеров», – распорядился президент.

Путин также потребовал не ослаблять мониторинг, так как ситуация с пожарами и паводками крайне изменчива.

«Считаю важным, что мы в комплексе оценили текущую ситуацию. В целом она выглядит, действительно, стабильной и контролируемой. Но мы с вами знаем, как быстро обстановка может меняться», – пояснил президент.

Он поручил «продолжать постоянный мониторинг и предпринимать все необходимые действия для предотвращения рисков, причем на ранних стадиях».

Также Путин распорядился проанализировать механизмы поддержки граждан и бизнеса, пострадавших от стихийных бедствий.