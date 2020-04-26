В Москве за сутки зарегистрировали 2971 случай коронавируса

В Москве число случаев заражения коронавирусом возросло на 2971, сообщили в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.

Всего в столице зафиксировано 42480 случаев коронавируса, отметили в штабе, передает ТАСС.

В Подмосковье число заболевших выросло на 576 человек и составило 9070.

В России за последние сутки в России подтвержден 6361 случай заражения коронавирусной инфекцией. В стране зафиксировано 80 949 случаев коронавируса во всех регионах страны. За весь период зарегистрировано 747 смертельных исходов, выздоровели 6767 человек. За прошлые сутки подтвердили 5966 новых случаев коронавируса.