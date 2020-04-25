Симонян озвучила радикальное предложение по лечению коронавируса

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25 апреля, суббота  |  Последнее обновление — 16:59  |  vz.ru
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США объявили новую энергетическую войну России

США накажут Россию и Китай за их превосходство в атомной энергетикеФото: US Nuclear Regulatory Commission
США признали, что критически отстали от России и даже от Китая в сфере ядерной энергетики. Однако Америка хочет во что бы то ни стало восстановить свое лидерство в атомной сфере. Это значит, что энергетическая борьба США с Россией не ограничится «Северным потоком». В чем Россия превосходит США и почему американцы так боятся китайского атома? Подробности...
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Украина объявила России войну в «Википедии»

Украинская версия «Википедии» знает о пяти российско-украинских войнахФото: ВЗГЛЯД
МИД Украины решил провести самоизоляцию с пользой и занялся внесением правок в «Википедию» по важным для себя вопросам − Крым, Донбасс, НАТО. Превращение дипломатов в энциклопедистов не самая плохая карьера по меркам Украины, но править в Киеве собрались еще и русскоязычный раздел, хотя отказывают «москальской мове» в праве считаться государственной. Эта затея смешна. Но все-таки опасна. Подробности...
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Самая красивая бабушка Европы спасает стариков от одиночества

Дарья Сауткина и Юлия Ефимова помогают сотням жителей Рязани старшего возрастаФото: Юрий Васильев
В Рязани, как и во многих городах России, уже около месяца активно действуют волонтерские организации, собравшиеся под эгидой движения #МыВместе. Спецкор газеты ВЗГЛЯД узнал, как работают добровольцы с теми, кто многие недели вынужден соблюдать режим самоизоляции – «гражданами старшего поколения», от 60 лет и выше. А также – почему в волонтеры пошла Екатерина Егина, которую называют самой красивой бабушкой Европы. Подробности...
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Сможет ли Зеленский спасти авиапром Украины

Цеха украинских авиазаводов сегодня используются не по прямому назначениюФото: Марина Лысцева/ТАСС
«Я не понимаю, почему на внутренних рейсах не летают наши самолеты. Где наш «Ан»?» Эти риторические вопросы о состоянии дел в авиаотрасли Украины задал не кто-нибудь, а президент страны Владимир Зеленский. Он намерен возродить украинский осколок великой советской авиационной промышленности, концерн «Антонов». Да только вряд ли получится – и вот почему. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Кто нас на Эльбе обнимал

Максим Соколов, публицист
В те победные дни рядовые участники войны искренне верили, что теперь, когда немец повержен, союзная дружба сохранится и все будет ладком да порядком. Радость братания оказалась недолгой. Подробности...
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Мы помогаем не Донбассу, а русским

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
В ДНР и ЛНР мы имеем дело не с абстрактными гражданами бывшей Украины, не с номинальными политическими «украинцами» по паспорту, а именно с русскими, то есть с теми, кто причисляет себя к русскому народу. Подробности...
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Во всех украинских бедах снова будет виновата Россия

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Назначение Саакашвили – это, во-первых, попытка Запада восстановить утраченное влияние на правительство Украины. А, во-вторых, добавление зрелищности в украинскую политику в период максимального дефицита хлеба. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
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      Россия борется с коронавирусом

      По состоянию на 21 апреля число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в России превысило 50 тысяч человек. Средний возраст заболевших в стране составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин
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      В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очереди
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              Симонян озвучила радикальное предложение по лечению коронавируса

                 25 апреля 2020, 16:15
              Фото: Михаил Почуев/ТАСС
              Текст: Алексей Дегтярев

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              Главный редактор RT Маргарита Симоньян предложила у всех выздоровевших от коронавируса забирать часть плазмы крови, чтобы спасать тяжело больных.

              «Плазма вылечившихся однозначно помогает спасать жизни тяжелым больным. Вопрос. Почему нельзя забирать эту плазму по умолчанию у всех выздоровевших? Которых государство бесплатно тестировало, вылечило и не просило подтвердить, что все они платили налоги, не получали серых зарплат и иных доходов», – написала Симоньян в своем телеграм-канале.

              Она отметила, что выздоровевших приходится заманивать на процедуру по выделению плазмы «карамельками в 5 тыс. рублей».

              «Может, хватит уже карамельничать. В принципе вообще», – заключила Симоняьн.

              Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщал, что разработана технология отбора доноров плазмы для лечения коронавируса.

              Газета ВЗГЛЯД объясняла, зачем при коронавирусе делают переливание крови.

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