Стало известно о переносе конференции G20 из-за разногласий КНР и США по ВОЗ

Вторая видеоконференция лидеров стран G20 должна была состояться в пятницу, однако в последнюю минуту она была отложена из-за разногласий Китая и США по вопросу роли Всемирной организации здравоохранения в развитии ситуации с коронавирусом, сообщают СМИ.

Газета South China Morning Post пишет со ссылкой на источники, что Вашингтон настаивает на том, чтобы привлечь ВОЗ к ответственности за действия по борьбе со вспышкой коронавируса, которые организация предпринимала на ранних этапах, передает РИА «Новости».

Китай решительно отказывается обсуждать предложения по расследованию действий ВОЗ.

«Таким образом, конференция была отменена в последнюю минуту», – сообщил источник, добавив, что саммит может пройти в ближайшее время, если стороны смогут найти компромисс по роли ВОЗ или, по меньшей мере, относительно касающихся ВОЗ формулировок в итоговом коммюнике.

Отметим, что проведение видеоконференции G20, в которой должны были принять участие президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин, никак не анонсировалось в официальной повестке мероприятий G20, опубликованной Саудовской Аравией.

В 2020 году председательство в G20 перешло к Саудовской Аравии. Эр-Рияд стал инициатором проведения первого чрезвычайного саммита в онлайн-режиме на фоне коронавируса, которое прошло 26 марта.

Напомним, США приостановили взносы в ВОЗ. Более того, Вашингтон пересматривает все аспекты взаимодействия с ВОЗ, в том числе по поводу научного сотрудничества.

Позже Трамп пригрозил Китаю «последствиями», если окажется, что Пекин сознательно допустил вспышку заболевания COVID-19. США готовятся к расследованию.

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