Назван победитель седьмого сезона шоу «Голос. Дети»

Победитель седьмого сезона телевизионного конкурс-шоу «Голос. Дети» определился по итогам зрительского СМС-голосования в финале конкурса, который транслировался вечером в пятницу в прямом эфире Первого канала.

По итогам зрительского СМС-голосования в седьмом сезоне телевизионного конкурс-шоу «Голос. Дети» победила Олеся Казаченко, наставником которой был рэп-исполнитель Баста (Василий Вакуленко). Казаченко поддержали 35,7% телезрителей, передает ТАСС.

За титул победителя сезона боролись еще двое участников: Софья Туманова из команды Валерия Меладзе и Артем Фокин, которого обучала Полина Гагарина. Подопечная Меладзе впервые за историю проекта выступила в режиме онлайн из специально оборудованной студии.

Победительница получила в качестве награды статуэтку, карту с суммой 1 млн рублей на счету, сертификаты на оборудование для домашней студии звукозаписи и на запись первого сингла. Для награждения на сцену вышел главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта.

«У меня первый такой финал. Хочу сказать спасибо родителям наших участников. Спасибо им огромное, потому что все, что вытерпели они в связи с определенными обстоятельствами, не поддается никакому описанию. Низкий поклон», – сказал он, добавив, что начинается кастинг на проекты «Голос» и «Голос. 60+».

Лучшим наставником сезона стал Баста, за которого проголосовали 40% телезрителей.

Средства, собранные в ходе зрительского голосования, будут направлены в благотворительный фонд помощи хосписам «Вера».

Ранее в пресс-службе Первого канала обещали провести шоу «Голос. Дети» с соблюдением строгих мер контроля и профилактики.

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