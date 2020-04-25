Назван победитель седьмого сезона шоу «Голос. Дети»

Взгляд
25 апреля, суббота  |  Последнее обновление — 01:43  |  vz.ru
Разделы

Авиапассажирам наденут маски и устроят медосмотр

COVID-19 изменит привычные полетыФото: Marcus Brandt/DPA/ТАСС
Авиапутешественникам стоит готовиться к новым правилам полета. Как в свое время после серии терактов были введены ограничения по проносу жидкости в самолет и новые меры досмотра и контроля, так теперь и COVID-19 изменит привычные нам полеты. Летать отныне, возможно, придется в масках, а перед рейсом проходить тест на вирус. И за это все придется платить. Подробности...
Перейти а раздел…

Украина объявила России войну в «Википедии»

Украинская версия «Википедии» знает о пяти российско-украинских войнахФото: ВЗГЛЯД
МИД Украины решил провести самоизоляцию с пользой и занялся внесением правок в «Википедию» по важным для себя вопросам − Крым, Донбасс, НАТО. Превращение дипломатов в энциклопедистов не самая плохая карьера по меркам Украины, но править в Киеве собрались еще и русскоязычный раздел, хотя отказывают «москальской мове» в праве считаться государственной. Эта затея смешна. Но все-таки опасна. Подробности...
Перейти а раздел…

Пандемию COVID-19 используют для массового обмана

Пропуска на передвижение по городу могут оказаться и поддельнымиФото: Авилов Александр/Агентство «Москва»
Эксперты по информационной безопасности и криминологи серьезно обеспокоены – в России на фоне пандемии COVID-19 возник бум интернет-мошенничества. Цифры поражают: 70% всех сайтов российского сегмента Всемирной паутины, посвященных коронавирусу, созданы преступниками. Кто и каким образом обманывает людей в интернете во время самоизоляции – в расследовании газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
Перейти а раздел…

Чехи испугались русской мести за маршала Конева

У чешских чиновников нет ни малейшего права отрицать решающую роль Конева в освобождении ПрагиФото: Petr David Josek/AP/ТАСС
Пражские чиновники, ответственные за снос памятника Ивану Коневу, боятся стать жертвами российских спецслужб и взяты под охрану. Другими словами, у Европы начинается очередной приступ шпиономании, и месячник карантина плавно перетекает в месячник «отражения российской угрозы». Раньше подобное удивляло и возмущало. Теперь хочется порадоваться, и вот почему. Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

Мы помогаем не Донбассу, а русским

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
В ДНР и ЛНР мы имеем дело не с абстрактными гражданами бывшей Украины, не с номинальными политическими «украинцами» по паспорту, а именно с русскими, то есть с теми, кто причисляет себя к русскому народу. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

Во всех украинских бедах снова будет виновата Россия

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Назначение Саакашвили – это, во-первых, попытка Запада восстановить утраченное влияние на правительство Украины. А, во-вторых, добавление зрелищности в украинскую политику в период максимального дефицита хлеба. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Смерть Ким Чен Ына вызовет хаос в ядерной стране

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Если слухи о смерти Ким Чен Ына окажутся правдой, то сонм правозащитников и политиков встретит эту новость с ликованием. В отличие от экспертов и государственных деятелей, которые прекрасно понимают катастрофические последствия этого ухода. Подробности...
Обсуждение: 31 комментарий
    Перейти а раздел…

    Россия громко отметит победу над Японией

    Крупнейшие нефтяные кризисы в истории

    Эпидемия коронавируса в России достигла пика?

      Перейти а раздел…

      Лучшие снимки Вселенной с помощью телескопа «Хаббл»

      В этот день 24 апреля 1990 года был запущен на околоземную орбиту телескоп «Хаббл». За 30 лет летающая обсерватория стала одним из главных источников информации о дальних от Земли звездах и галактиках. На фото – один из самых известных снимков «Хаббла» – «Столпы творения», запечатлевший процесс формирования новых звезд в туманности Орел
      Подробности...

      Россия борется с коронавирусом

      По состоянию на 21 апреля число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в России превысило 50 тысяч человек. Средний возраст заболевших в стране составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин
      Подробности...

      Из-за пропускного режима в Москве появились очереди людей и машин

      В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очереди
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Абат»: Дизайнерский стартап с кавказским характером

        «Радуга»: История успеха фермерского стартапа

        ED Сymbals: Успешный стартап из гаража

          Перейти а раздел…
          Уместно ли изображение Сталина и советской символики в православном храме?
          • Да

          • Нет

          Как вы оцениваете роль Ленина в истории России?
          • Скорее, положительно

          • Скорее, отрицательно

          Есть ли среди ваших знакомых люди, заболевшие коронавирусом или тяжелой формой пневмонии?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…

            Что такое «гаражная амнистия» и как зарегистрировать свой гараж?

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Попова сказала, когда прекратится распространение коронавируса
              Голикова призвала россиян «еще чуть-чуть» потерпеть ограничительные мерыПутин предложил продавать автомобили дистанционноСаакашвили назвал себя абсолютным сторонником мира с РоссиейЭксперт назвал условие появления лика Сталина в православном храме
              Путин поручил обеспечить стабильную работу российского автопромаВ правительстве Москвы заявили об усталости горожан от самоизоляцииПеребежчик из КНДР рассказал о «реальной» ситуации с коронавирусом в странеОпределен способ попадания коронавируса в организм через нос
              Попова заявила о необходимости продлить ограничения из-за COVID на две неделиПольский концерн PGNiG обвинил Газпром в неисполнении контрактаКононенко поддержал запросы Семенович о сумме минимального заработка для мужчиныСоловьев посоветовал Уткину извиниться или «ответить за слова»

              Главная тема


              США объявили новую энергетическую войну России

              проявление болезни


              Названы симптомы «легкого» коронавируса

              украинский язык


              Омбудсмен Украины по защите госязыка уволилась после полугода работы без зарплаты

              последствия коронавируса


              Мир перестает верить в американскую исключительность

              Видео

              бум интернет-мошенничества


              Пандемию COVID-19 используют для массового обмана

              война правок


              Украина объявила России войну в «Википедии»

              «преступления режима Асада»


              Германия начала «Нюрнбергский процесс» над Сирией

              американский посол в Минске


              США посылают к Лукашенко борца с «российским империализмом»

              «Орлиный коготь»


              Как спецслужбы США пережили самый позорный провал в истории

              Назначение Саакашвили


              Глеб Простаков: Во всех украинских бедах снова будет виновата Россия

              Гражданство РФ


              Валерий Коровин: Мы помогаем не Донбассу, а русским

              Аллегория войны


              Игорь Мальцев: Кроме русских в мире есть еще виноватые

              на ваш взгляд


              Уместно ли изображение Сталина и советской символики в православном храме?

              Назван победитель седьмого сезона шоу «Голос. Дети»

                 25 апреля 2020, 00:40
              Фото: The Voice Kids Russia/Голос Дети/YouTube
              Текст: Антон Никитин

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Победитель седьмого сезона телевизионного конкурс-шоу «Голос. Дети» определился по итогам зрительского СМС-голосования в финале конкурса, который транслировался вечером в пятницу в прямом эфире Первого канала.

              По итогам зрительского СМС-голосования в седьмом сезоне телевизионного конкурс-шоу «Голос. Дети» победила Олеся Казаченко, наставником которой был рэп-исполнитель Баста (Василий Вакуленко). Казаченко поддержали 35,7% телезрителей, передает ТАСС.

              За титул победителя сезона боролись еще двое участников: Софья Туманова из команды Валерия Меладзе и Артем Фокин, которого обучала Полина Гагарина. Подопечная Меладзе впервые за историю проекта выступила в режиме онлайн из специально оборудованной студии.

              Победительница получила в качестве награды статуэтку, карту с суммой 1 млн рублей на счету, сертификаты на оборудование для домашней студии звукозаписи и на запись первого сингла. Для награждения на сцену вышел главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта.

              «У меня первый такой финал. Хочу сказать спасибо родителям наших участников. Спасибо им огромное, потому что все, что вытерпели они в связи с определенными обстоятельствами, не поддается никакому описанию. Низкий поклон», – сказал он, добавив, что начинается кастинг на проекты «Голос» и «Голос. 60+».

              Лучшим наставником сезона стал Баста, за которого проголосовали 40% телезрителей.

              Средства, собранные в ходе зрительского голосования, будут направлены в благотворительный фонд помощи хосписам «Вера».

              Ранее в пресс-службе Первого канала обещали провести шоу «Голос. Дети» с соблюдением строгих мер контроля и профилактики.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............