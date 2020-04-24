Российский фондовый рынок открылся снижением

Индексы Мосбиржи и РТС снижаются на открытии торгов.

По данным на 10.01 мск индекс Мосбиржи опускался на 0,8% и достигал отметки 2578,58 пункта, индекс РТС – на 1,2%, до 1086,57 пункта, передает ТАСС.

По данным на 10.08 индекс Мосбиржи теряет 0,64% – до 2582,86 пункта, РТС – 0,96%, до 1089,06 пункта.