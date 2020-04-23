Путин потребовал своевременной помощи для граждан

Помощь гражданам в сфере кредитования необходимо оказывать вовремя, никому не нужны абстрактные обещания, заявил президент Владимир Путин на совещании по реализации мер поддержки экономики в сфере банковского кредитования.

«О принятых решениях мало объявить, уважаемые коллеги. Нужно так отработать все этапы их реализации, чтобы помощь пришла вовремя, чтобы ей могли воспользоваться те, кто в ней действительно нуждается. Абстрактные обещания, которые на жизнь людей не влияют, никому не нужны, и эффект от таких решений, от выделяемых ресурсов будет низким», – передает его слова РИА «Новости».

По его словам, он планирует обсудить вместе с представителями банковского сообщества, как реализовать предложенные меры поддержки граждан и экономики, а также каким образом выстраивается работа кабмина, регионов и бизнеса в этой сфере.

«Мы видим, что здесь есть очевидные проблемы и сложности, когда граждане не могут получить кредитные каникулы, а предприниматели – льготные кредиты. Им либо сразу отказывают, либо тянут время, либо предъявляют явно невыполнимые требования, и это – далеко не единичные случаи», – добавил президент.

На совещании Путин также заявил, что необходимо помочь предприятиям продолжать работу и выплачивать зарплату сотрудникам.