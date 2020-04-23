ЦБ попросил чиновников сдержать информационную активность Глазьева

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23 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 11:44  |  vz.ru
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Фантастическое падение цен на нефть обойдет стороной Россию

С американской нефтью приключилась невероятная историяФото: Виталий Тимкив/РИА «Новости»
Обвал американской нефти WTI в понедельник, 20 апреля 2020 года, более чем на 300%, до минус 40 долларов за баррель, несомненно, войдет в историю. Ситуация выглядит невероятной, экстраординарной, уникальной и т. п., говорят эксперты. Каким же образом невозможное все-таки стало реальностью – и как происходящее скажется на России? Подробности...
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Украина объявила России войну в «Википедии»

Украинская версия «Википедии» знает о пяти российско-украинских войнахФото: ВЗГЛЯД
МИД Украины решил провести самоизоляцию с пользой и занялся внесением правок в «Википедию» по важным для себя вопросам − Крым, Донбасс, НАТО. Превращение дипломатов в энциклопедистов не самая плохая карьера по меркам Украины, но править в Киеве собрались еще и русскоязычный раздел, хотя отказывают «москальской мове» в праве считаться государственной. Эта затея смешна. Но все-таки опасна. Подробности...
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Чем человечество обязано ВОЗ

ВОЗ выполняет роль мозгового центра, вырабатывающего рекомендации по борьбе с болезнями на международном уровнеФото: Denis Balibouse/Reuters
Из-за пандемии коронавируса Всемирная организация здравоохранения попала под шквальный огонь критики. Дело дошло до судебных исков и «наказания долларом», которое ставит под угрозу исполнение важных программ. Верны ли утверждения, что от ВОЗ нет никакой пользы? Какими заслугами она обосновывает свое право на существование? Подробности...
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Литву заставили оправдать «тайного агента Москвы»

Роландас Паксас в итоге отстоял свою правотуФото: Петрас Малукас/ТАСС
Литовский суд вынужден был вчистую оправдать экс-президента страны Роландаса Паксаса по делу о «коррупции» и «торговле политическим влиянием». Бывшего главу государства обвиняли в том, что он якобы согласился принять взятку в 15 тысяч евро. Реальная подоплека судебных преследований в том, что политик является сторонником дружеских отношений Литвы с Россией. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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«Либералы» и «патриоты» страшно далеки от народа

Алексей Алешковский, сценарист
Кино – важнейшее из искусств, потому что объединяющее. Хорошие фильмы всегда транслируют истинные ценности; киноиндустрия – фабрика скреп, если угодно. К сожалению, место, которое раньше принадлежало властителям умов, сегодня занимают предводители безумия. Подробности...
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Почему не умирает Ленин

Борис Межуев, политолог
Ленин завещал похоронить себя рядом с могилой матери в Петербурге, но вот уже почти целый век его бальзамированное тело лежит на Красной площади в Мавзолее из красного гранита. И никто не решается предать тело земле, потому что Ленин еще не совсем умер. Подробности...
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В четырех стенах психика истончается

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Кризисные центры, психотерапия, в том числе и бесплатная (если поискать, можно найти) – это то, что должно стать объектом внимания, если в самоизоляции вы задумались о том, что жизнь дала трещину, или о том, чтобы убить соседа, который мешает спать. Подробности...
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      Россия борется с коронавирусом

      По состоянию на 21 апреля число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в России превысило 50 тысяч человек. Средний возраст заболевших в стране составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин
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      Из-за пропускного режима в Москве появились очереди людей и машин

      В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очереди
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      Лучшие образцы флешмоба «Изоизоляция»

      Более двухсот тысяч россиян приняли участие во флешмобе «Изоизоляция» в соцсетях. Участники акции, коротая время в самоизоляции, позируют как герои картин известных художников. К примеру, эта девушка изобразила Офелию с полотна Джона Эверетта Милле
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              ЦБ попросил чиновников сдержать информационную активность Глазьева

                 23 апреля 2020, 11:01
              Фото: Илья Питалев/РИА Новости
              Текст: Евгения Шестак

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              Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором подверг критике действия министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергея Глазьева. Регулятор попросил сдерживать его информационную активность на время пандемии коронавируса.

              На прошлой неделе Глазьев обвинил ЦБ в мартовском падении рубля и призвал ввести налог на операции с иностранными валютами в целях борьбы со спекулянтами, передает «Интерфакс»

              ЦБ считает, что обращение Глазьева «содержит ряд неточностей и искажений, что представляется недопустимым в текущих условиях рыночной волатильности, несет репутационные риски для совместных мер правительства и Банка России», сообщил источник в одном из ведомств.

              Регулятор предложил Минэкономразвития «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» Глазьева как члена коллегии ЕЭК от России.

              По словам главного экономиста BCS Global Markets Владимира Тихомирова, Глазьев неоднократно поднимал тему борьбы с «валютными спекуляциями». Он отметил, что идея преподносится как справедливая, но на деле сложно отделить спекулятивные операции от обычных, передают «Ведомости»

              В случае, если компания размещает ценные бумаги и их выкупают инвесторы, то стороны и так платят налоги в бюджет, а дополнительный обязательный платеж приведет к двойному налогообложению. Тихомиров предупредил, что определить, с какой суммы взимать налог, можно будет по итоговой отчетности, но это приведет к увеличению стоимости финансовых операций и затруднит работу компаний и инвесторов. 


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