ЭИСИ рассказал о новых региональных практиках по борьбе с коронавирусом

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Западная промышленность начинает бегство из Китая

Отметка «Сделано в Китае» еще долго останется на большинстве товаров в большинстве стран мираФото: REUTERS/Jason Lee
Поистине тектонические сдвиги происходят в мировой промышленности из-за коронавируса. Пандемия подстегнула крупнейшие западные корпорации отказаться от политики, которой они следовали последние несколько десятилетий – размещения производства в Китае. Что стало тому причиной, помимо коронавируса, и куда именно уедут из Китая заводы и фабрики? Подробности...
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Совершенствование российской ПРО срывает планы США в космосе

В США заявили об испытаниях Россией противоспутниковой ракеты Фото: Минобороны России/YouTube
Американские военные обвинили Москву в испытаниях противоспутниковой ракеты, которая, по их мнению, несет прямую угрозу космическим системам США. Причем такие выпады в адрес России звучат не впервые. В чем заключается суть претензий Вашингтона и насколько они обоснованы? Подробности...
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Почему ВМФ отказался строить суперэсминцы

Так выглядит «Лидер» в макете. Вряд ли мы увидим его в металлеФото: Artem Tkachenko/wikimedia.org
Проект создания для ВМФ России гигантского корабля с уникальными возможностями и ядерной энергетической установкой – эсминца «Лидер» – похоже, навсегда похоронен. Причем сделано это было уже довольно давно. По крайней мере, это прямо следует из публикации документов организации-проектировщика. Почему Министерством обороны было принято такое решение? Подробности...
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Коронавирус толкает американскую экономику в пропасть

Коронавирус грозит серьезно подорвать американскую экономикуФото: REUTERS/Dado Ruvic
Фантастический уровень безработицы, отвесное падение продаж и производства, резкое сокращение ВВП и государственного бюджета. Все это прямо сейчас происходит в Соединенных Штатах Америки как следствие ограничительных мер по борьбе с пандемией коронавируса. Какова глубина американской экономической катастрофы и почему само устройство экономики США мешает ей выздороветь? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Думать надо не только о бедных, но и о богатых

Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Нам необходимо думать и работать над созданием инфраструктуры для жизни наших элит внутри страны. Элит, давайте это признаем, заведомо несовершенных. Но и без них нельзя. Подробности...

Мир охватило новое ханжество

Дометий Завольский, историк-архивист
Умственной и духовной пустотой сначала порождается разнузданность, а потом – иррациональное, вымученное ханжество, ведущее к чему-то совсем нехорошему. Мало говорить, что новое ханжество «там, у них» – это плохо, тут же поощряя среду, плодящую «кураторок». Подробности...
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Новая реальность российской инвестиционной политики

Глеб Простаков, журналист
Россия имеет все шансы стать островком стабильности на фоне тектонических разломов, какими сейчас изобилует мировая экономика. И этим шансом стоит воспользоваться. Подробности...
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              ЭИСИ рассказал о новых региональных практиках по борьбе с коронавирусом

              20 апреля 2020, 11:31

              Текст: Евгения Шестак

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              Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) привел новые региональные практики по борьбе с распространением коронавируса.

              Мониторинг проводится для выявления актуальных практик в регионах, направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции, включая подготовку сферы здравоохранения, нивелирование негативных последствий пандемии, оперативное информирование населения и снижение социальной напряженности, сообщается на сайте ЭИСИ.

              Источниками мониторинга являются официальные информационные ресурсы региональных властей, средства массовой информации, паблики в соцсетях и Telegram-каналы.

              В Республике Коми перепрофилировали республиканскую больницу в основной госпиталь для борьбы с COVID-19, в Кемеровской области построили новую инфекционную больницу в Новокузнецке, в Тверской области закупили 275 медицинских кроватей, в Саратовской области перинатальный центр перепрофилировали на прием инфекционных больных.

              В Санкт-Петербурге организованы дополнительные центры диагностики коронавируса. В Москве и Московской области организованы бесплатные лекарства для граждан с симптомами ОРВИ. Также в столице ввели выплаты донорам крови с антителами на коронавирус. 

              В Карачаево-Черкессии установлен передвижной резервный источник питания в госпитале Черкесска. В рамках межрегионального взаимодействия заключены соглашения для лечения пациентов с COVID-19 между тремя регионами (Брянская область, Орловская область, Курская область). 

              В Тульской области пришла очередная партия средств индивидуальной защиты: 100 тыс. медицинских перчаток и 2 тыс. защитных костюмов.

              Все регионы ЦФО начали контролировать въезжающих из других субъектов. Приезжающим выдают уведомления об обязательной самоизоляции, у них также берут контактные данные для мониторинга.

              В Севастополе, Свердловской и Тульской областях продлили режим обязательной самоизоляции для людей 65+ до 30 апреля, в Оренбургской области продлен режим самоизоляции, а в Тверской области ограничительные меры.

              В Москве и Московской области продлено действие пропускного режима до 1 мая. Кроме того, ужесточены пропускная система: в 22 апреля для проезда в городском общественном транспорте можно будет использовать только электронные карты, включенные в цифровые пропуска. В Московской области пропуск можно получить через смс. 

              В Ставропольском крае введен пропускной режим в муниципалитетах. В Ульяновской области карантин с 18 апреля в рабочих поселках Карсун и Языково, в Ленинградской области – в селе Новосергиевка.

              В Краснодарском и Забайкальском крае, Астраханской, Курганской, Нижегородской области все прибывающие из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов с широким распространением коронавирусной инфекции в регион помещаются на двухнедельную самоизоляцию.

              В Магаданской области проводят тестирование на коронавирус всех прибывающих в регион. В Республике Тыва приостановлено авиасообщение с Москвой.

              В Москве, Астраханской, Тульской, Пензенской областях проводится дезинфекция общественных пространств и транспорта. 

              В Белгородской области до конца апреля закрыты все объекты торговли, во Владимирской области определено 500 организаций и ИП, которые смогут продолжить работу, в Кемеровской области приостанавливается работа магазинов и рынков, кроме торгующих продуктами и товарами первой необходимости, в Краснодарском крае закрыли большинство МФЦ. 

              В Камчатском крае действует ограничение на посещения религиозных учреждений, в Еврейской автономной области куличи освящали вне храмов, волонтеры раздавали перчатки и маски, в Астраханской области службу проводили без участия прихожан.

              В Республике Татарстан действует запрет на посещение магазинов и поездки в общественном транспорте без защитных масок, в Кемеровской области обязанность соблюдать масочный режим и дистанцию не менее 1,5 метров. В Ростовской области усилен контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм на объектах розничной торговли и рынках.

              В Калининградской области отменены все массовые мероприятия до 17 мая, в Ненецком автономном округе – до 26 апреля. 

              Также в институте обратили внимание на поддержку врачам, оказываемую в регионах. В Московской области врачам, лечащим от коронавируса, предоставляют бесплатное проживание в гостиницах. Также выделены средства на зарплаты врачам. 

              В Калининградской области 500 млн рублей дополнительных средств выделено из резервного фонда для лечебных учреждений. В Приморском крае более 600 тыс. средств индивидуальной защиты получили врачи скорой помощи и краевой больницы в подарок от социально активного бизнеса. 

              В Краснодарском крае, Курганской и Волгоградской областях, Ненецком автономном округе, Республике Бурятия и Республике Татарстан расширен перечня работающих предприятий (при условии соблюдения

              санитарно-эпидемиологических норм). 

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