ЭИСИ рассказал о новых региональных практиках по борьбе с коронавирусом

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) привел новые региональные практики по борьбе с распространением коронавируса.

Мониторинг проводится для выявления актуальных практик в регионах, направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции, включая подготовку сферы здравоохранения, нивелирование негативных последствий пандемии, оперативное информирование населения и снижение социальной напряженности, сообщается на сайте ЭИСИ.

Источниками мониторинга являются официальные информационные ресурсы региональных властей, средства массовой информации, паблики в соцсетях и Telegram-каналы.

В Республике Коми перепрофилировали республиканскую больницу в основной госпиталь для борьбы с COVID-19, в Кемеровской области построили новую инфекционную больницу в Новокузнецке, в Тверской области закупили 275 медицинских кроватей, в Саратовской области перинатальный центр перепрофилировали на прием инфекционных больных.

В Санкт-Петербурге организованы дополнительные центры диагностики коронавируса. В Москве и Московской области организованы бесплатные лекарства для граждан с симптомами ОРВИ. Также в столице ввели выплаты донорам крови с антителами на коронавирус.

В Карачаево-Черкессии установлен передвижной резервный источник питания в госпитале Черкесска. В рамках межрегионального взаимодействия заключены соглашения для лечения пациентов с COVID-19 между тремя регионами (Брянская область, Орловская область, Курская область).

В Тульской области пришла очередная партия средств индивидуальной защиты: 100 тыс. медицинских перчаток и 2 тыс. защитных костюмов.

Все регионы ЦФО начали контролировать въезжающих из других субъектов. Приезжающим выдают уведомления об обязательной самоизоляции, у них также берут контактные данные для мониторинга.

В Севастополе, Свердловской и Тульской областях продлили режим обязательной самоизоляции для людей 65+ до 30 апреля, в Оренбургской области продлен режим самоизоляции, а в Тверской области ограничительные меры.

В Москве и Московской области продлено действие пропускного режима до 1 мая. Кроме того, ужесточены пропускная система: в 22 апреля для проезда в городском общественном транспорте можно будет использовать только электронные карты, включенные в цифровые пропуска. В Московской области пропуск можно получить через смс.

В Ставропольском крае введен пропускной режим в муниципалитетах. В Ульяновской области карантин с 18 апреля в рабочих поселках Карсун и Языково, в Ленинградской области – в селе Новосергиевка.

В Краснодарском и Забайкальском крае, Астраханской, Курганской, Нижегородской области все прибывающие из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов с широким распространением коронавирусной инфекции в регион помещаются на двухнедельную самоизоляцию.

В Магаданской области проводят тестирование на коронавирус всех прибывающих в регион. В Республике Тыва приостановлено авиасообщение с Москвой.

В Москве, Астраханской, Тульской, Пензенской областях проводится дезинфекция общественных пространств и транспорта.

В Белгородской области до конца апреля закрыты все объекты торговли, во Владимирской области определено 500 организаций и ИП, которые смогут продолжить работу, в Кемеровской области приостанавливается работа магазинов и рынков, кроме торгующих продуктами и товарами первой необходимости, в Краснодарском крае закрыли большинство МФЦ.

В Камчатском крае действует ограничение на посещения религиозных учреждений, в Еврейской автономной области куличи освящали вне храмов, волонтеры раздавали перчатки и маски, в Астраханской области службу проводили без участия прихожан.

В Республике Татарстан действует запрет на посещение магазинов и поездки в общественном транспорте без защитных масок, в Кемеровской области обязанность соблюдать масочный режим и дистанцию не менее 1,5 метров. В Ростовской области усилен контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм на объектах розничной торговли и рынках.

В Калининградской области отменены все массовые мероприятия до 17 мая, в Ненецком автономном округе – до 26 апреля.

Также в институте обратили внимание на поддержку врачам, оказываемую в регионах. В Московской области врачам, лечащим от коронавируса, предоставляют бесплатное проживание в гостиницах. Также выделены средства на зарплаты врачам.

В Калининградской области 500 млн рублей дополнительных средств выделено из резервного фонда для лечебных учреждений. В Приморском крае более 600 тыс. средств индивидуальной защиты получили врачи скорой помощи и краевой больницы в подарок от социально активного бизнеса.

В Краснодарском крае, Курганской и Волгоградской областях, Ненецком автономном округе, Республике Бурятия и Республике Татарстан расширен перечня работающих предприятий (при условии соблюдения

санитарно-эпидемиологических норм).

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