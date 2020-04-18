Жириновский призвал арестовать коммунистов в случае сбора у мавзолея Ленина

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что в случае совершения традиционного возложения цветов к мавзолею в день 150-летия Владимира Ленина членов КПРФ нужно арестовать.

«Мы все должны находиться в самоизоляции. К ним могут присоединиться некоторые несознательные граждане», – приводит слова Жириновского «Московский комсомолец».

Политик призвал полицию запретить подобные сборы во время ограничительных мер по профилактике коронавируса.

В КПРФ заявили, что высказывание Жириновского объясняется его «антисоветской» позицией. В партии заявили, что собираются проводить свои мероприятия в соответствии с законодательством и санитарными нормами.

За сутки в России подтвердили 4 тыс. 785 новых случаев коронавируса, всего в стране 36 тыс. 793 вирус-инфицированных.