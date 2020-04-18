Путин перенес срок отчета чиновников о доходах

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении сроков отчета чиновников о доходах и имуществе до 1 августа 2020 года включительно, сообщила пресс-служба Кремля.

«Установить, что сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 г., срок подачи которых предусмотрен нормативными правовыми актами президента Российской Федерации, представляются до 1 августа 2020 г. включительно», – говорится в тексте указа, который опубликован на сайте Кремля.

Глава государства поручил правительству России продлить до 1 августа 2020 г. включительно срок представления руководителями федеральных государственных учреждений сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 г.

«Органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления руководствоваться настоящим указом при продлении срока представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 г.», – отмечается в тексте указа.

Напомним, в прошлом году ямальский депутат задекларировал землю площадью в четыре Салехарда, а депутат гордумы Сургута оказался владельцем 29 квартир и 10 самолетов.