Малышева объяснила опасность ожирения при коронавирусе

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала, чем опасен лишний вес во время пандемии коронавируса.

Во время прямого эфира в Instagram она заявила, что люди, страдающие ожирением, обязательно имеют болезни, которые могут вызвать осложнения.

По словам Малышевой, в группе риска находятся не только очень пожилые люди, но и люди с «диким ожирением». Врач уверена, что у тех, кто страдает от такой проблемы, есть минимум четыре болезни, которые ставят их под угрозу во время пандемии.

В качестве примера ведущая привела рестриктивную болезнь легких. По словам Малышевой, люди с лишним весом не могут вдохнуть полной грудью из-за того, что на них давит жир.

Кроме того, врач заявила, что у всех людей с ожирением есть гипертония, а у большинства – сахарный диабет.

Ранее Малышева назвала способ убить «любой случайный вирус» в пище, даже если повар кашлял или чихал во время готовки.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД