Адвокат Абызова задержан по подозрению в мошенничестве

В Москве по подозрению в мошенничестве задержан Александр Вершинин – адвокат бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, сообщил с источник в правоохранительных органах.

«В рамках уголовного дела о мошенничестве задержан адвокат Александр Вершинин», – сказал источник ТАСС.

Напомним, Абызова обвиняют в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд рублей.

В апреле 2019 года суд арестовал два дома, три квартиры и другую недвижимость экс-министра, а также 437 млн рублей.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, почему важно дело миллиардера Абызова.