Число жертв коронавируса в США превысило 31 тыс. человек

Число жертв коронавируса в США составляет 31 015 человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

Количество вирус-положительных случаев достигло 640 тыс. человек, выздоровевших – 52 тыс. человек, передает РИА «Новости».

Тем временем, в России не осталось регионов, в которых не зафиксировано случаев заражения коронавирусом.

За последние сутки в России подтвердили 3448 новых случаев коронавируса.

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