Власти Москвы опровергли введение карточек на продукты

Столичные власти пока не рассматривают введение в городе продуктовых карточек, так как спрос в магазинах стабилизировался, заявил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«По жизни надо быть готовым ко всему, но пока эта мера (введение продуктовых карточек) не рассматривается, и, собственно говоря, мы не видим причин для ее применения, потому что вся продуктовая сеть магазинов работает стабильно», – передает ТАСС слова Немерюка в эфире «Эхо Москвы».

Ранее ФАС рассказала о полученных жалобах на рост цен на ряд продуктов.