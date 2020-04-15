Авиакомпании попросили заменить возврат денег за отмену рейсов на ваучеры

Российские авиакомпании надеются, что правительство разрешит выдавать за отмененные рейсы пассажирам вместо денег ваучеры, заявил гендиректор «ЮТэйр» Андрей Мартиросов.

«Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии» и Utair подписали соответствующее письмо в правительство, сейчас оно будет рассматриваться. Мы ожидаем достаточно оперативного решения по этому вопросу», – передает его слова «Интерфакс».

При этом Мартиросов констатировал, что возврат денег крупнейшими авиакомпаниями не осуществляется даже по возвратным тарифам.

«Но мы считаем, что до выработки решения на федеральном уровне мы не имеем ни возможности, ни экономических средств, вопреки условиям тарифа, осуществить этот возврат сейчас», – сказал он.

Ранее сообщалось, что российские туроператоры также просят власти разрешить им возвращать туристам не деньги, а депозитные сертификаты, так как туркомпании и авиалинии не могут вернуть всем клиентам их деньги.