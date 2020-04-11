Больше половины новых вирус-положительных пациентов в Москве оказались младше 45 лет

Более половины новых пациентов с коронавирусом в Москве младше 45 лет, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

За последние сутки в столице выявили 1030 новых случаев коронавируса, из них 47,5% – от 18 до 45 лет, 5% – дети, следует из сообщения штаба в Telegram.

От 46 до 65 лет – 35,5% пациентов, от 66 до 80 лет – 8%, старше 80 лет – 4%.

Все пациенты, а также контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

В штабе напомнили, что до 1 мая все жители российской столицы независимо от возраста обязаны не покидать место жительства. Принятые меры вводятся для того, чтобы уменьшить число передвижений граждан по городу.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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